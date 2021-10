Moto3, SS600, Premoto3 e SS300: il CIV a Vallelunga (Di venerdì 8 ottobre 2021) Porte aperte al pubblico all’autodromo di Vallelunga per due giorni intensi di moto. Testa a testa Bertelle-Bartolini in Moto3, Vannucci ad un passo dall’iride in SS300, 6 piloti in corsa nella SS600. Fine settimana intenso a Vallelunga L’autodromo che spegne 70 candeline e situato poco al di fuori della capitale ospiterà una serie di eventi degni di nota nei giorni di sabato 9 ottobre e domenica 10. Andrà in scena il sesto e conclusivo round del Campionato Italiano di Velocità (CIV) in occasione dell’edizione numero 110. I tifosi potranno finalmente accedere agli spalti muniti di Green Pass. Le categorie previste per questa occasione saranno: Supersport 300, Supersport 600, Moto3, PreMoto3. Le gare saranno trasmesse in diretta sulle reti Sky, nello ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Porte aperte al pubblico all’autodromo diper due giorni intensi di moto. Testa a testa Bertelle-Bartolini in, Vannucci ad un passo dall’iride in, 6 piloti in corsa nella. Fine settimana intenso aL’autodromo che spegne 70 candeline e situato poco al di fuori della capitale ospiterà una serie di eventi degni di nota nei giorni di sabato 9 ottobre e domenica 10. Andrà in scena il sesto e conclusivo round del Campionato Italiano di Velocità (CIV) in occasione dell’edizione numero 110. I tifosi potranno finalmente accedere agli spalti muniti di Green Pass. Le categorie previste per questa occasione saranno: Supersport 300, Supersport 600,, Pre. Le gare saranno trasmesse in diretta sulle reti Sky, nello ...

Advertising

gponedotcom : Il CIV a Vallelunga per decidere le sorti di Moto3, SS600, PreMoto3 e SS300: Il week-end romano risulta decisivo pe… - Andrea808944501 : RT @gponedotcom: Il CIV a Vallelunga per decidere le sorti di Moto3, SS600, PreMoto3 e SS300: Il week-end romano risulta decisivo per i tit… - gponedotcom : Il CIV a Vallelunga per decidere le sorti di Moto3, SS600, PreMoto3 e SS300: Il week-end romano risulta decisivo pe… - cooperclimax : ma possibile che la telecronaca delle prove libere della moto3 generi più urla di una gara della SS600, con sorpass… -