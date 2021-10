Milano, 21enne sequestrato e rapinato del cellulare: due arresti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Milano, 8 ottobre 2021 - Sequestro di persona, rapina aggravata, detenzione di arma e lesioni personali. Con queste accuse due uomini, un 29enne e un 35enne, entrambi con precedenti, sono stati ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021), 8 ottobre 2021 - Sequestro di persona, rapina aggravata, detenzione di arma e lesioni personali. Con queste accuse due uomini, un 29enne e un 35enne, entrambi con precedenti, sono stati ...

Advertising

MilanoSpia : San Donato, 21enne sequestrato, denudato e rapinato dopo una lite al bar: due arrestati - rinoteodoro : Milano. Rissa in strada. 21enne muore accoltellato, ragazzo di 16 anni ferito alla testa - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #PessanoconBornago #Rissa in strada a #Milano 21enne muore accoltellato. Ragazzino ferito alla testa - qn_giorno : #PessanoconBornago #Rissa in strada a #Milano 21enne muore accoltellato. Ragazzino ferito alla testa - zazoomblog : Rissa in strada a Milano: 21enne muore accoltellato. Ragazzino ferito alla testa - #Rissa #strada #Milano: #21enne… -