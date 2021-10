Love is in the air, trama 8 ottobre: Serkan farà a Eda una proposta inaspettata (Di venerdì 8 ottobre 2021) A Love Is in the air, come sottolinea la trama di oggi, venerdì 8 ottobre, sarà tempo di grandi svolte, a partire da Eda e Serkan, ma anche per Ceren ci saranno novità importanti. L'idea di Deniz di trascorrere qualche giorno lontano dalla Art Life e da casa per aiutare la Yildiz a distrarsi e a non pensare a Bolat, si è rivelata un disastro visto che, a causa di uno stratagemma di Aydan, si sono presentati nel medesimo posto anche Serkan e Selin destabilizzando ulteriormente Eda. Inoltre, anche per Ferit e Ceren questa mini vacanza non è stata affatto una buona idea dal momento che hanno litigato per tutto il tempo fino a decidere di lasciarsi definitivamente. L'avvocatessa, in particolare, colpita dalla parole del ragazzo che le ha fatto notare di essersi accorto che è innamorata di Deniz, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 ottobre 2021) AIs in the air, come sottolinea ladi oggi, venerdì 8, sarà tempo di grandi svolte, a partire da Eda e, ma anche per Ceren ci saranno novità importanti. L'idea di Deniz di trascorrere qualche giorno lontano dalla Art Life e da casa per aiutare la Yildiz a distrarsi e a non pensare a Bolat, si è rivelata un disastro visto che, a causa di uno stratagemma di Aydan, si sono presentati nel medesimo posto anchee Selin destabilizzando ulteriormente Eda. Inoltre, anche per Ferit e Ceren questa mini vacanza non è stata affatto una buona idea dal momento che hanno litigato per tutto il tempo fino a decidere di lasciarsi definitivamente. L'avvocatessa, in particolare, colpita dalla parole del ragazzo che le ha fatto notare di essersi accorto che è innamorata di Deniz, ...

