Loria e Guazzaroni verso Tokyo | il CSI Lazio intervista i due coach del karate azzurro

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Cinqueka alle Olimpiadi diper la prima volta nella storia (Mattia Busato e Viviana Bottaro nel kata, Luigi Busà, Silvia Semeraro, Angelo Crescenzo nel kumite). Due medaglie vinte e messe in bacheca. Luigi Busà ha conquistato l’oro nel kumite dei 75 chilogrammi (leggi qui), vincendo un incontro storico che si è ripetuto nella favola neltra lui e Aghayev. Viviana Bottaro ha ottenuto uno splendido bronzo nel kata individuale (leggi qui). Primi nella storia entrambi. Sia per l’oro che per il terzo posto. Primo uomo e prima donna a salire sul podio a cinque cerchi, nella categoria senior. Ma come è arrivata l’avventura di? O meglio come si è preparata la Nazionale diper sbarcare alle Olimpiadi e sognare nell’atmosfera a cinque cerchi? (clicca per ingrandire) Come si è ...