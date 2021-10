Laporta | «Speravo che Messi volesse restare gratis»

(Di venerdì 8 ottobre 2021) “C’era un problema legato al fair-play finanziario e dunque non esistevano margini di trattativa: un eventuale investimento su Leometteva a rischio il futuro del Barcellona. Prima viene il club, che è al di sopra die dei presidenti. Non sono arrabbiato con lui, ma c’è stato un momento in cui eravamo entrambi L'articolo

Il presidente degli azulgrana Joanha parlato di quanto accaduto ai microfoni dell'emittente RAC 1 : "Mi piacerebbe fare un omaggio a Messi, lo merita, saremmo felici se lo accettasse. Voglio ..."Voglio troppo bene a Messi per essere arrabbiato - raccontaall'emittente RAC1 - Messi resterà il miglior giocatore della storia ma arriva un momento in cui, quando vedi che non si può, c'è ...Le recenti dichiarazioni di Joan Laporta, concessosi ai microfoni di Rac1 per esprimere le proprie considerazioni in merito al post-Messi, un'era certamente complessa per il Barcellona. Il patron del ...Lunga intervista a RAC1 da parte del presidente del Barcellona Joan Laporta. Il numero uno blaugrana ha avuto modo di affrontare i temi scottanti dell'attualità del club: dai debiti accumulati al futu ...