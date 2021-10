“John Rambo”, stasera in tv il penultimo capitolo della saga action con Sylvester Stallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Andrà in onda stasera su Italia 1 alle 21.20 “John Rambo“, uscito nel 2008 e che vede alla regia nonché come protagonista Sylvester Stallone. Il lungometraggio è stato dedicato all’attore Richard Crenna che, nei capitoli precedenti, interpretava il colonnello Samuel Trautman. Il cast principale di “John Rambo” è composto da Sylvester Stallone, Julie Benz, Matthew Marsden, Paul Schulze, Maung Maung Khin, Graham McTavis e Tim Kang. Trama di “John Rambo” L’ex reduce del Vietnam, John Rambo (Sylvester Stallone), vive ormai lungo il confine che divide la Thailandia dalla Birmania. L’ex soldato, ora, passa le sue giornate a risalire il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Andrà in ondasu Italia 1 alle 21.20 ““, uscito nel 2008 e che vede alla regia nonché come protagonista. Il lungometraggio è stato dedicato all’attore Richard Crenna che, nei capitoli precedenti, interpretava il colonnello Samuel Trautman. Il cast principale di “” è composto da, Julie Benz, Matthew Marsden, Paul Schulze, Maung Maung Khin, Graham McTavis e Tim Kang. Trama di “” L’ex reduce del Vietnam,), vive ormai lungo il confine che divide la Thailandia dalla Birmania. L’ex soldato, ora, passa le sue giornate a risalire il ...

zazoomblog : John Rambo: la trama del film con Sylvester Stallone torna in onda questa sera su Italia1 - #Rambo: #trama… - Nicolet08905802 : @GiuliaSalemi93 ????????,John Cena....a .e sembravi più John Rambo!!!! ???? sei stata bravissima - TvCircle1 : RT @QuiMediaset_it: Continuano i venerdì di #Italia1 in compagnia del mito di #Rambo. In prima serata va in onda il quarto capitolo della s… - QuiMediaset_it : Continuano i venerdì di #Italia1 in compagnia del mito di #Rambo. In prima serata va in onda il quarto capitolo del… - zazoomblog : John Rambo film stasera in tv 8 ottobre: cast trama curiosità streaming - #Rambo #stasera #ottobre: #trama… -