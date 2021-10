Insigne su Italia-Spagna: ”Dispiace a tutti di non aver vinto, ma…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Insigne: “Dispiace non aver battuto la Spagna. Vogliamo fare una grande prestazione domenica, Europei? Grandissima emozione, in finale avrei tirato il rigore. Il tiro a giro non è mio, ma di Del Piero. Rinnovo? Ne parlano il mio agente e la società, io penso al campo” Lorenzo Insigne, attaccante della nazionale Italiana e capitano del Napoli è intervenuto in collegamento all’appuntamento “Euro 2020: i campioni siamo noi”, nell’ambito del Festival dello Sport di Trento. Queste le sue parole: SU Italia Spagna “Dispiace a tutti di non aver vinto ma non ci possiamo buttare già perché abbiamo un’altra partita contro una squadra forte, dobbiamo continuare col sorriso e mantenere alto ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 8 ottobre 2021): “nonbattuto la. Vogliamo fare una grande prestazione domenica, Europei? Grandissima emozione, in finale avrei tirato il rigore. Il tiro a giro non è mio, ma di Del Piero. Rinnovo? Ne parlano il mio agente e la società, io penso al campo” Lorenzo, attaccante della nazionalena e capitano del Napoli è intervenuto in collegamento all’appuntamento “Euro 2020: i campioni siamo noi”, nell’ambito del Festival dello Sport di Trento. Queste le sue parole: SUdi nonma non ci possiamo buttare già perché abbiamo un’altra partita contro una squadra forte, dobbiamo continuare col sorriso e mantenere alto ...

