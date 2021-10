Inchiesta Lobby Nera, Meloni: “In FdI nessuno spazio per fascismo” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a far parlare l’Inchiesta Lobby Nera di Fanpage. I video che denunciano presunti collegamenti della destra istituzionale con ambienti fascisti sono stati mostrati nel programma “Piazzapulita” su La7, condotto da Corrado Formigli. La leader di Fratelli d’Italia, il partito coinvolto nel video, ha risposto alle accuse del conduttore in un’intervista a AdnKronos. Formigli: “Anche con tutto il girato, sempre saluti fascisti restano” Nella puntata di Piazzapulita andata in onda ieri sera, il conduttore Corrado Formigli ha affermato che Giorgia Meloni era stata invitata in puntata, ma ha scelto di non venire. La leader di Fratelli d’Italia andrà in trasmissione solo dopo aver visionato tutte le 100 ore di girato. Durante la puntata, il conduttore ha rivolto pesanti accuse a Giorgia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Continua a far parlare l’di Fanpage. I video che denunciano presunti collegamenti della destra istituzionale con ambienti fascisti sono stati mostrati nel programma “Piazzapulita” su La7, condotto da Corrado Formigli. La leader di Fratelli d’Italia, il partito coinvolto nel video, ha risposto alle accuse del conduttore in un’intervista a AdnKronos. Formigli: “Anche con tutto il girato, sempre saluti fascisti restano” Nella puntata di Piazzapulita andata in onda ieri sera, il conduttore Corrado Formigli ha affermato che Giorgiaera stata invitata in puntata, ma ha scelto di non venire. La leader di Fratelli d’Italia andrà in trasmissione solo dopo aver visionato tutte le 100 ore di girato. Durante la puntata, il conduttore ha rivolto pesanti accuse a Giorgia ...

