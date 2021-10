Il mondo dei quarantenni visto dalla regista di Mignon è partita (Di venerdì 8 ottobre 2021) Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, Vivere arriva in prima tv stasera su Rai 3 alle 21.20 dopo un’accoglienza non certo calorosa nelle sale italiane. Con protagonisti Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini, il film racconta la vita incasinata di una famiglia di quarantenni alle prese con i piccoli e grandi drammi della vita. In pieno stile Francesca Archibugi, qui in collaborazione con Paolo Virzì e Francesco Piccolo. Micaela Ramazzotti, amori e carriera guarda le foto Nasce così un ritratto tenero, ma impietoso, su una generazione troppo abituata a una vita precaria ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 ottobre 2021) Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, Vivere arriva in prima tv stasera su Rai 3 alle 21.20 dopo un’accoglienza non certo calorosa nelle sale italiane. Con protagonisti Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini, il film racconta la vita incasinata di una famiglia dialle prese con i piccoli e grandi drammi della vita. In pieno stile Francesca Archibugi, qui in collaborazione con Paolo Virzì e Francesco Piccolo. Micaela Ramazzotti, amori e carriera guarda le foto Nasce così un ritratto tenero, ma impietoso, su una generazione troppo abituata a una vita precaria ...

