Gf Vip 6, ex tronista di Uomini e Donne preoccupata per Lulù Selassié: “Questa ragazza non può restare nella Casa” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle ultime ore Lulù Selassiè è stata al centro dei discorsi di alcune gieffine, che hanno discusso nuovamente dei disturbi alimentari di Lulù, che sono venuti fuori all’interno della Casa (QUI il video), dopo che Francesca Cipriani aveva raccontato che la principessa di Etiopia andrebbe a vomitare dopo i pasti. Sull’argomento è intervenuta l’ex tronista di Uomini e Donne Veronica Burchielli, che in passato ha sofferto di disturbi alimentari: Alcuni follower mi hanno mandato delle storie di una ragazza che io non conosco e che a schermo non mi aveva detto più di tanto. Sono una persona molto sensibile, soprattutto perchè ho avuto diversi problemi: alimentari, familiari. Non sto seguendo il Gf, però mi sono arrivate queste storie e parlando di disturbi alimentari ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nelle ultime oreSelassiè è stata al centro dei discorsi di alcune gieffine, che hanno discusso nuovamente dei disturbi alimentari di, che sono venuti fuori all’interno della(QUI il video), dopo che Francesca Cipriani aveva raccontato che la principessa di Etiopia andrebbe a vomitare dopo i pasti. Sull’argomento è intervenuta l’exdiVeronica Burchielli, che in passato ha sofferto di disturbi alimentari: Alcuni follower mi hanno mandato delle storie di unache io non conosco e che a schermo non mi aveva detto più di tanto. Sono una persona molto sensibile, soprattutto perchè ho avuto diversi problemi: alimentari, familiari. Non sto seguendo il Gf, però mi sono arrivate queste storie e parlando di disturbi alimentari ...

