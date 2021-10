Francesca Cipriani e Raffaella Fico su Lulù: “Serve la psicologa” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Abbiamo preso in giro i suoi atteggiamenti e criticato il suo attaccamento a Manuel Bortuzzo, ma ormai è evidente che Lulù Selassié nasconde grandi fragilità e un passato terribile, fatto - anche - di violenze e traumi. Mercoledì Francesca Cipriani ha notato che la principessa si chiude in bagno subito dopo i pasti. Pupa ha parlato addirittura di 'vomito': "Non credo che le ragazze Lulu stiano molto bene. Piccola va in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciolotta me ne sono accorta". Probabilmente dopo quello che ha subito a 15 anni(persecuzioni, ricatti e violenze) avrà iniziato ad avere molti problemi con se stessa e in famiglia hanno cercato di essere accondiscendenti con lei... È questo quello che sta uscendo,anche la cosa che vomita dopo mangiato#GFVip https://t.co/k1btOJJbM9 — Marizzita3 (@Marizzita ) October 7, 2021 Ieri ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Abbiamo preso in giro i suoi atteggiamenti e criticato il suo attaccamento a Manuel Bortuzzo, ma ormai è evidente cheSelassié nasconde grandi fragilità e un passato terribile, fatto - anche - di violenze e traumi. Mercoledìha notato che la principessa si chiude in bagno subito dopo i pasti. Pupa ha parlato addirittura di 'vomito': "Non credo che le ragazze Lulu stiano molto bene. Piccola va in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciolotta me ne sono accorta". Probabilmente dopo quello che ha subito a 15 anni(persecuzioni, ricatti e violenze) avrà iniziato ad avere molti problemi con se stessa e in famiglia hanno cercato di essere accondiscendenti con lei... È questo quello che sta uscendo,anche la cosa che vomita dopo mangiato#GFVip https://t.co/k1btOJJbM9 — Marizzita3 (@Marizzita ) October 7, 2021 Ieri ...

Advertising

GiorgioWWE : RT @Giuh_h: ho riattivato l'# da 10 minuti e vedo che volete manuel e nicola in finale e siete disposti ad eliminare alla prima occasione f… - ILA_emme : Stato psico-emotivo della Big level: Francesca Cipriani #TuttoAccade - DomyScandale : RT @Rosy0061: La più stratega: Francesca Cipriani. Poi vi lamentate di Davide che in confronto è un agnellino e poi si sputtana da solo ren… - Rosy0061 : La più stratega: Francesca Cipriani. Poi vi lamentate di Davide che in confronto è un agnellino e poi si sputtana d… - Francy11412804 : RT @Vale75540695: Samy Manuel Giucas Aldo I preferiti di Francesca… e Manila? Raffaella? Ainett? Hai capito la Cipriani ?? #gfvip -