Elodie | il discorso commovente che spiazza tutti | fan in lacrime

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La cantante romana ha emozionato i telespettatori con un intervento che si riallaccia a un fatto che è accaduto in questi giorni. In questi ultimi giorni, proprio in concomitanza con… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

arrigo_caterina : RT @ProfCampagna: La televisione italiana è capace di proporre nella stessa serata il coraggioso monologo di Elodie, durante #LeIene, e il… - greenbadeyes : RT @pazzeska6: elodie e una parte del discorso ?? #leiene - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: La televisione italiana è capace di proporre nella stessa serata il coraggioso monologo di Elodie, durante #LeIene, e il… - theaunter : ho ascoltato il discorso di elodie e mi son depresso perché non ci ho capito niente - CiccioniSe : RT @ProfCampagna: La televisione italiana è capace di proporre nella stessa serata il coraggioso monologo di Elodie, durante #LeIene, e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie discorso

Ildisi schira a favore di Dayane Mello In questo ultimo mese, ciò che è capitato a Dayane Mello nel reality La Fazenda ha sollevato molte questioni importanti. C'è chi non la ...... la linea è tornata allo studio dovein abito rosso, il colore simbolo della lotta alla ... La prima parte delè diretta direttamente alle donne, le 'sue amiche', come si sente nel video :...Se stabiliamo che chiunque, davvero chiunque, possa condurre un programma televisivo, allora Elodie è perfetta per “Le Iene” e qualsiasi altra proposta di intrattenimento video che richieda di present ...Nella serata di martedì 5 ottobre Elodie ha debuttato come prima conduttrice de “Le Iene”, celebre e amato programma di Italia 1 condotto dall’ormai padrone di casa Nicola Savino e dalla Gialappa’s Ba ...