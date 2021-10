“Dolore e solitudine non devono essere innominabili”: lo sfogo social di Ultimo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il nuovo attesissimo album di Ultimo, Solo, è in uscita il 22 ottobre. Il giovane cantante romano è al suo quarto disco, e il suo successo sembra non volersi arrestare. Sulle sue pagine social ha rivelato la tracklist, e ha parlato del su Ultimo lavoro in studio, ma non solo. Nicolò (questo il suo vero nome) si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram, dove ha pubblicato due post in cui ha raccontato ai fan, per la prima volta a cuore aperto, le sue emozioni. Emozioni, quelle dei (quasi) due anni di pandemia, che hanno messo a dura prova Ultimo. Il ragazzo, infatti, parla di quelle giornate senza fine che tutti abbiamo vissuto durante il lockdown, in cui chiunque era sopraffatto dalla paura, dalla solitudine o da innumerevoli altre sensazioni: “Mi vengono in mente tutti i ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il nuovo attesissimo album di, Solo, è in uscita il 22 ottobre. Il giovane cantante romano è al suo quarto disco, e il suo successo sembra non volersi arrestare. Sulle sue pagineha rivelato la tracklist, e ha parlato del sulavoro in studio, ma non solo. Nicolò (questo il suo vero nome) si è lasciato andare ad un lungosu Instagram, dove ha pubblicato due post in cui ha raccontato ai fan, per la prima volta a cuore aperto, le sue emozioni. Emozioni, quelle dei (quasi) due anni di pandemia, che hanno messo a dura prova. Il ragazzo, infatti, parla di quelle giornate senza fine che tutti abbiamo vissuto durante il lockdown, in cui chiunque era sopraffatto dalla paura, dallao da innumerevoli altre sensazioni: “Mi vengono in mente tutti i ...

Advertising

MsJulieUrena : Solitudine. Estenuazione. Dolore. Pianto. - Filletta011284 : MA SPESSO PIANGE QUANDO TRATTASI D'AMOR! #UNCUORE A VOLTE MUORE PER UN DOLORE VERO! @BiagioAntonacci #LIVELOVEB ???… - mariellagiammar : Belle è un'anima divisa in due: intorno a lei Alexandra Lapierre ricostruisce un mondo e noi seguiamo tra America… - Filletta011284 : #CEANCORAQUALCUNO CHE HA DENTRO QUELLO CHE HO IO..CHE PIANGE COME PIANGO IO! #BIAGIOANTONACCI #LIVELOVEB ???? LE COS… - Filletta011284 : #SEAMIDEVIAMAREFORTE #BIAGIOANTONACCI ??? SEMPRE SPERATO/IMMAGINATO/SOGNATO! VOLEVO SOLO QUESTO E INVECE..A CHI DA… -