De Filippi-Toffanin | salta l’attesissima puntata | decisione definitiva di Mediaset!

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Nella giornata di Domenica 10 ottobre salterà il consueto appuntamento con ‘Amici’ di Maria Dee ‘Verissimo’ di Silvia: il motivo. Mediaset cambia la programmazione per questo weekend, proprio a causa della concomitanza di due programmi di punta con la finale 3-4° posto di Nation League. Per questo motivo l’appuntamento settimanale con ‘Amici‘ L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

icchettuvvoi : @carmelitadurso La domenica pomeriggio e sera nn vedere te ed il tuo trash è superlativo. De Filippi e Toffanin gra… - ASannais : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel #3ottobre. De Filippi-Toffanin distaccano Venier (era facile la vita l'anno scorso senza concorrenza...… - annatomasi1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel #3ottobre. De Filippi-Toffanin distaccano Venier (era facile la vita l'anno scorso senza concorrenza...… - VigilanzaT : #AscoltiTv #Auditel #3ottobre. De Filippi-Toffanin distaccano Venier (era facile la vita l'anno scorso senza concor… - giady74568577 : @CIAfra73 @cristia_urbano Sarà cancellato prima che c l’ho immaginiamo o sarà sostitua dalla branchetti xche gli un… -

Ultime Notizie dalla rete : Filippi Toffanin

Inews24

...show condotto da Maria Detornerà con un nuovo appuntamento lunedì 11 ottobre nella fascia pomeridiana solitamente occupata da Uomini e Donne . Mentre, la trasmissione di Silvia...Dopo mesi, forse anni, in cui lo share della rete ammiraglia Mediaset non riusciva a superare quello della concorrenza, grazie a Silviae Maria Decosì non è più. Barbara d'Urso è ...Amici 21, Mediaset prende una decisione che lascia interdetti i fan: l'annuncio scatena le proteste nei commenti, ecco perché.Amici di Maria De Filippi lascia spazio alla finalina per il 3° e 4° posto della Nation League, comportando lo spostamento della puntata di domenica.