Covid | monitoraggio ISS-Salute | cala ancora l’incidenza dei casi | diminuiscono anche i ricoveri

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) –buone notizie dalsettimanale di Istituto Superiore di Sanità e Ministero dellasull’evoluzione della pandemia dain Italia. Continua infatti aresettimanale deia livello nazionale che scende a 34 per 100mila abitanti nella settimana tra il 27 settembre e il 3 ottobre contro i 39 per 100mila abitanti della settimana precedente. Nel periodo 15 – 28 settembre 2021, positivol’Rt medio calcolato suisintomatici pari a 0,83 (range 0,81 – 0,86), al di sotto della soglia epidemica e stabile rispetto alla settimana precedente. Il tasso di occupazione dei malati diin terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,8%, con una lieve ...