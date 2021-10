Ciclismo | Alex Richardson aggredito con un machete in allenamento | “4 uomini e lama da 38 cm Il ginocchio…”

(Di venerdì 8 ottobre 2021)è statocon unmentre si stavo allenando. Il ciclista professionista è stato assalito da quattro, che inizialmente lo hanno seguito in moto e successivamente lo hannoe colpito all’arma bianca con l’intento di rubargli la bicicletta. Il portacolori della Alpecin-Fenix è stato ferito al ginocchio destro, riportando anche la contusione all’anca oltre a tagli e abrasioni. Non esageriamo dicendo che ha rischiato la propria vita. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio a Richmond Park, un parco cittadino di Londra. Il 31enne britannico, che ha chiaramente denunciato il fatto alle autorità competenti, ha poi spiegato l’accaduto sui social network: “Una esperienza piuttosto scioccante. Stavo finendo il miointorno ...

Richardson non ha mai vinto una corsa da professionista, da due stagioni indossa la casacca della Alpecin-Fenix. Pro' dal 2017 (in precedenza era un agente di borsa)