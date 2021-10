Bosch e Maserati insieme per l' MC20 | ne parliamo con Gabriele Cat Aimone

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Per far andare veloce una supercar basta un motore con tanti cavalli , ma per farla andare bene ovunque e in qualsiasi situazione è necessario che oltre ai muscoli ci sia anche il cervello. Hardware e ...

Ultime Notizie dalla rete : Bosch Maserati

Levante Hybrid abbina al motore termico 2.0 litri a 4 cilindri un sistema ibrido a 48 Volt BSG (Belt Starter Generator), sviluppato da, che permette di recuperare l'energia in ...A vincere l'edizione 2020:per le "soluzioni", Ford per le "idee" eper il "Made in Italy", che piantumeranno gli alberi ricevuti lo scorso anno ad apertura della manifestazione del...Trecentotrenta cavalli che offrono prestazioni esaltanti e che fanno apprezzare ancora di più il piacere di guida strizzando l'occhio ai consumi. In aggiunta a ciò una vocazione al lusso e alla comodi ...