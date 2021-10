Beccato in auto con 27 dosi di cocaina… ma a casa ne nascondeva altre 300 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era a bordo della sua auto ma si muoveva tra le vide di Castelnuovo di Porto con maniera molto sospetta e, i Carabinieri, della Stazione locale se ne sono accorti. Per ovviare ogni situazione di illegalità hanno deciso di fermare l’uomo e controllare l’auto. Castelnuovo di Porto: pusher con 327 dosi di cocaina L’intuizione era giusta perché nell’auto del 49enne – pregiudicato, originario di Roma – i militari hanno rinvenuto ben 27 dosi di cocaina: tutte nascoste in diversi punti dell’autovettura. Cinque erano nel porta oggetti lato guida, due sotto il tappetino lato guida e venti all’interno di una scatola di un farmaco, conservata nel porta oggetti della portiera lato passeggero. La perquisizione è stata, quindi, estesa all’abitazione di Roma dell’uomo, dove sono state rinvenute ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era a bordo della suama si muoveva tra le vide di Castelnuovo di Porto con maniera molto sospetta e, i Carabinieri, della Stazione locale se ne sono accorti. Per ovviare ogni situazione di illegalità hanno deciso di fermare l’uomo e controllare l’. Castelnuovo di Porto: pusher con 327di cocaina L’intuizione era giusta perché nell’del 49enne – pregiudicato, originario di Roma – i militari hanno rinvenuto ben 27di cocaina: tutte nascoste in diversi punti dell’vettura. Cinque erano nel porta oggetti lato guida, due sotto il tappetino lato guida e venti all’interno di una scatola di un farmaco, conservata nel porta oggetti della portiera lato passeggero. La perquisizione è stata, quindi, estesa all’abitazione di Roma dell’uomo, dove sono state rinvenute ...

