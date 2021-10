Andrew Lloyd Webber ha odiato 'Cats' così tanto da comprarsi un cane (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uscito nel 2019, il film 'Cats', adattamento dell'omonimo musical, è stato stroncato da pubblico e critica con una severità rara e nemmeno l'autore dello spettacolo teatrale Andrew Lloyd Webber ha mai ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Uscito nel 2019, il film '', adattamento dell'omonimo musical, è stato stroncato da pubblico e critica con una severità rara e nemmeno l'autore dello spettacolo teatraleha mai ...

