Viabilità Roma Regione Lazio del 07-10-2021 ore 07 | 30

(Di giovedì 7 ottobre 2021)DEL 7 OTTOBREORE 07:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL METEO, ANCORA MALTEMPO; PER LE PROSSIME ORE DELLA MATTINA DI OGGI SI PREVEDONO SULPRECIPITAZIONI SPARSE ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, CON POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO. MASSIMA ATTENZIONE PER UN INCIDENTE OCCORSO SULLA TANGENZIALE EST CHE HA PROVOCATO LA CHIUSURA DELLA GALLERIA NUOVA SULLA CIRCONVALNE INTERNA IN DIREZIONE SALARIA. CHIUSO ANCHE IL BIVIO DELLA A24 SEMPRE IN DIREZIONE SALARIA PROVENENDO DAL RACCORDO ANULARE. RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON TRAFFICO BLOCCATO DALLA TANGENZIALE EST ALL’ALLACCIO COL GRA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...