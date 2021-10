Uomini e Donne oggi 7 ottobre, le anticipazioni del Trono over e del Trono classico (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cosa succede nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Domanda frequente, a cui negli ultimi giorni se ne è aggiunta un’altra: oggi sarà eliminato Joele? Come rivelato dal Vicolodellenews, infatti, nel corso delle passate registrazioni il tronista del Trono classico ha lasciato lo studio del programma condotto da Maria De Filippi. Il giovane avrebbe infatti invitato la corteggiatrice Ilaria a seguire il profilo Instagram di un suo amico, in modo da potersi sentire senza che la redazione lo sapesse, Pratica scorretta e viola le regole della trasmissione, che prevedono che ogni contatto tra tronista e corteggiatore debbano essere conosciuti dalla redazione. Una volta scoperto l’inganno, Maria ha chiamato Joele al centro dello studio. Quello che sappiamo è che il tronista ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 ottobre 2021) Cosa succede nella puntata didi? Domanda frequente, a cui negli ultimi giorni se ne è aggiunta un’altra:sarà eliminato Joele? Come rivelato dal Vicolodellenews, infatti, nel corso delle passate registrazioni il tronista delha lasciato lo studio del programma condotto da Maria De Filippi. Il giovane avrebbe infatti invitato la corteggiatrice Ilaria a seguire il profilo Instagram di un suo amico, in modo da potersi sentire senza che la redazione lo sapesse, Pratica scorretta e viola le regole della trasmissione, che prevedono che ogni contatto tra tronista e corteggiatore debbano essere conosciuti dalla redazione. Una volta scoperto l’inganno, Maria ha chiamato Joele al centro dello studio. Quello che sappiamo è che il tronista ...

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - esmeraldarizzi : La #rassegnastampa di genere del #7settembre tratta dai principali quotidiani italiani: ?? Interviste: 33 a uomin… - biproud01 : @wonderfuls0und @femmefleurie Sì che colpisce solo le donne, hai mai visto i commenti sotto le foto di modelle con… -