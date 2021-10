(Di giovedì 7 ottobre 2021) Apple TV+ ha condiviso ildi The, la nuovacon protagonistaprodotta da Phil Lord e Chris Miller. Theè la nuova, in arrivo su Apple TV+ a gennaio 2022, prodotta da Chris Miller e Phil Lord e ilregala le prime anticipazioni sul progetto con star. Nel video si assiste infatti a quello che accade quando una festa tra amici prende un svolta mortale inaspettata ed entra in scena una detective per provare a scoprire la verità su quanto accaduto. The, ideata dai vincitori dei premi Oscar,BAFTA e Golden Globe Chris Miller e Phil Lord (Spider-Man: Un nuovo universo, The ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Afterparty: Tiffany Haddish indaga su un omicidio nel teaser trailer della comedy… - 3cinematographe : #TheAfterparty: il teaser trailer ci svela la data di lancio su Apple TV+ - glooit : The Afterparty: il teaser trailer della serie Apple di Phil Lord e Chris Miller leggi su Gloo… - telesimo : #AppleTVPlus ha presentato oggi il teaser #trailer della nuova serie mystery-comedy, #TheAfterparty. Composta di ot… - Teleblogmag : La nuova serie mistery-comedy di Apple. #theafterparty #appletv #appletvplus Iscriviti gratuitamente al canale Tel… -

