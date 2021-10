Tabellone Wta Indian Wells 2021: Pliskova guida il seeding, presente Giorgi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Tabellone del torneo Wta Indian Wells 2021, torneo americano sul cemento in programma dal 6 al 17 ottobre. A guidare il seeding, viste le assenze, è la numero tre del ranking Pliskova, mentre testa di serie numero due è Swiatek. Per quanto riguarda l’Italia, unica azzurra già inserita nel main draw è Camila Giorgi. Di seguito il Tabellone completo a partire dal primo turno e poi costantemente aggiornato man mano che si prosegue fino alla finale. Chi riuscirà ad aggiudicarsi questo torneo del circuito femminile? IL MONTEPREMI PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) Pliskova Bye (SR) Zheng vs (Q) Frech Sherif vs Kovinic (29) Podoroska Bye (18) Kontaveit Bye(Q) Trevisan vs Bouzkova (Q) Liang vs Riske (16) Andreescu Bye (12) Jabeur ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ildel torneo Wta, torneo americano sul cemento in programma dal 6 al 17 ottobre. Are il, viste le assenze, è la numero tre del ranking, mentre testa di serie numero due è Swiatek. Per quanto riguarda l’Italia, unica azzurra già inserita nel main draw è Camila. Di seguito ilcompleto a partire dal primo turno e poi costantemente aggiornato man mano che si prosegue fino alla finale. Chi riuscirà ad aggiudicarsi questo torneo del circuito femminile? IL MONTEPREMI PRIMO TURNO PARTE ALTA (1)Bye (SR) Zheng vs (Q) Frech Sherif vs Kovinic (29) Podoroska Bye (18) Kontaveit Bye(Q) Trevisan vs Bouzkova (Q) Liang vs Riske (16) Andreescu Bye (12) Jabeur ...

OA_Sport : WTA Indian Wells 2021: oltre al debutto vincente di Jasmine Paolini, tanti match di livello nei primi turni. Avanza… - STnews365 : WTA Indian Wells, tre italiane nel tabellone principale Oltre a Camila Giorgi, ammessa di diritto, e Martina Trevis… - ElioMuzza : RT @federtennis: ?? Indian Wells: Trevisan e Paolini in Tabellone principale! Martina sconfigge Brantmeier 6-1 6-2, Jasmine Cede a Kozlova,… - BroginiAlessio : RT @federtennis: ?? Indian Wells: Trevisan e Paolini in Tabellone principale! Martina sconfigge Brantmeier 6-1 6-2, Jasmine Cede a Kozlova,… - ATPtennis2002 : RT @federtennis: ?? Indian Wells: Trevisan e Paolini in Tabellone principale! Martina sconfigge Brantmeier 6-1 6-2, Jasmine Cede a Kozlova,… -