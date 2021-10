Speranza “Vaccino arma per aprire una stagione diversa” (Di giovedì 7 ottobre 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – “A oggi in Italia sono state somministrate 85,7 milioni di dosi di Vaccino. Una cifra impensabile qualche mese fa. Ma ancora non basta. Dobbiamo lavorare per far crescere ancora questa percentuale. Da ogni angolo del mondo arriva un messaggio chiaro. I vaccini sono la chiave per chiudere questa stagione e aprirne una diversa”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto a Villasimius al 78o Congresso nazionale della Fimmg. “Ci confronteremo in Consiglio dei ministri sulla possibilità di nuove aperture – ha aggiunto – in questi mesi abbiamo messo davanti la priorità del diritto alla salute, ma non dimentichiamoci dove eravamo. L’Italia mesi fa aveva un numero enorme di limitazioni, oggi possiamo permetterci una serie di aperture e possibilità che mesi fa erano lontane. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – “A oggi in Italia sono state somministrate 85,7 milioni di dosi di. Una cifra impensabile qualche mese fa. Ma ancora non basta. Dobbiamo lavorare per far crescere ancora questa percentuale. Da ogni angolo del mondo arriva un messaggio chiaro. I vaccini sono la chiave per chiudere questae aprirne una”. Così il ministro della Salute, Roberto, intervenuto a Villasimius al 78o Congresso nazionale della Fimmg. “Ci confronteremo in Consiglio dei ministri sulla possibilità di nuove aperture – ha aggiunto – in questi mesi abbiamo messo davanti la priorità del diritto alla salute, ma non dimentichiamoci dove eravamo. L’Italia mesi fa aveva un numero enorme di limitazioni, oggi possiamo permetterci una serie di aperture e possibilità che mesi fa erano lontane. ...

Advertising

stilgar_it : Forse non ho capito bene. Per speranza devo stare distante dal virus mortale. Per figliuolo il vaccino è un po' di… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Speranza “Vaccino arma per aprire una stagione diversa” - - CorriereCitta : Speranza “Vaccino arma per aprire una stagione diversa” - Vale339Vale : RT @benq_antonio: 'Sicuramente i politici hanno tutti questo! ' ma c'è da dire che di tutti che hanno il GP falso l unico beccato e' lui p… - blogsicilia : #notizie #sicilia Speranza “Vaccino arma per aprire una stagione diversa” - -