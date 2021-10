Speranza | Discoteche al 35%? Diritto alla salute al primo posto

(Di giovedì 7 ottobre 2021) 'In questi mesi abbiamo sempre messo avanti il'. Lo ha detto il ministro della, Roberto, parlando della decisione del Cts di riaprire lealdella ...

Così il ministro della Salute, Roberto, a margine del 78/o congresso Fimmg a Villasimius, sulleal 35% di capienza . 'In questi mesi abbiamo sempre messo avanti il diritto alla ..." Susi apre gradualmente ", ha sottolineato stamane il Ministro della Salute Roberto, mentre il sottosegretario Costa aggiunge, " Il Governo ha scelto da tempo di imboccare la ...«In questi mesi abbiamo sempre messo avanti il diritto alla salute». Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine del 78/o congresso Fimmg a ...07 OTT - “I medici di famiglia sono essenziali per costruire un Ssn più forte. Non dobbiamo rinunciare a questa presenza di capillarità sul territorio. Dobbiamo lavorare insieme ai medici di famiglia ...