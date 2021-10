Ponticelli e San Giovanni a Teduccio | controlli dei Carabinieri | sette denunce

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Isetacciano le strade die San: ecco il bilancio dei(nel corso dei quali è stata anche chiusa per dieci giorni un’attività commerciale). Servizio alto impatto e strade die Sanal setaccio per idella Compagnia di napoli Poggioreale.mirati nelle

Advertising

puntomagazine : Controlli mirati nelle zone “calde” dei 2 quartieri partenopei #news #Napoli #carabinieri - Livia_DiGioia : RT @carmi_ne: dico l’ultima cosa poi mi fermo: quanto visto e sentito stasera a San Siro non è niente rispetto ad andare a giocare una part… - NapoliToday : #Cronaca #Ponticelli Controlli serrati dei Carabinieri nelle zone calde di San Giovanni a Teduccio e Ponticelli… - carmi_ne : dico l’ultima cosa poi mi fermo: quanto visto e sentito stasera a San Siro non è niente rispetto ad andare a giocar… - you_trend : Centrosinistra e Movimento 5 Stelle (Valeria Valente e Matteo Brambilla) TOP San Giovanni a Teduccio (50,5%) Barra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponticelli San

Napoli . Servizio alto impatto e strade diGiovanni a Teduccio al setaccio per i Carabinieri della Compagnia di napoli Poggioreale. Controlli mirati nelle zone 'calde' dei 2 quartieri partenopei. Denunciati 2 uomini che nel ...Nell'ambito del percorso di formazione " Alla scoperta del padre?sul modello di Giuseppe" , il 30 settembre 2021 la nostra parrocchia ha ospitato nel Santuario diGiuseppe don Lello, padre spirituale al Seminario Maggiore di Capodimonte, psicoterapeuta e vice - decano per l'isola di Procida e Rino Balzano, assistente sociale e coordinatore ...Strade di Ponticelli e San Giovanni a Teduccio al setaccio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Poggioreale, con controlli mirati nelle zone "calde" dei due quartieri partenopei. (ANSA) ...Napoli: Carabinieri setacciano le strade di Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Servizio alto impatto e strade di ponticelli e San Giovanni a Teduccio al setaccio per i Carabini ...