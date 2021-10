Poco spazio all'Ajax, il Napoli lo segue da quest'estate: può essere un'occasione per gennaio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il giovane olandese Perr Schuurs non starebbe trovando molto spazio all'Ajax. Secondo quanto riferito da TMW, il difensore è già stato cercato in estate da alcune squadre di prima fascia, tra cui il Napoli. Schuurs Ajax mercato Napoli Dato lo spazio ristrettissimo che Erik Ten Hag gli sta concedendo, Schuurs potrebbe diventare un obiettivo concreto del Napoli nella sessione invernale di calciomercato. Da segnalare, comunque, come gli azzurri non siano l'unico club interessato al gioiellino olandese. Su di lui anche la Roma, oltre a diversi estimatori in Bundesliga. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il giovane olandese Perr Schuurs non starebbe trovando moltoall'. Secondo quanto riferito da TMW, il difensore è già stato cercato inda alcune squadre di prima fascia, tra cui il. SchuursmercatoDato loristrettissimo che Erik Ten Hag gli sta concedendo, Schuurs potrebbe diventare un obiettivo concreto delnella sessione invernale di calciomercato. Da segnalare, comunque, come gli azzurri non siano l'unico club interessato al gioiellino olandese. Su di lui anche la Roma, oltre a diversi estimatori in Bundesliga.

