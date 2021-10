Pisa | De Vitis | «Lucca ha qualcosa di speciale ma deve stare con i piedi per terra»

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Alessandro De, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di LorenzoAlessandro De, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Lorenzo, centravanti nel mirino di molte big italiane e non. «Ha mostrato qualità importantissime, avevadi. Ordinato, calcia di destro e di sinistro, ha la giusta fame e spensieratezza. Noi dovremo essere bravi a tenerlo con ipervisto che è un ragazzo giovane e ci sono mille distrazioni. Ha la testa a posto e credo possa continuare con il rendimento attuale visto che ha qualità uniche.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pisa Vitis

Calcio News 24

Cionek, 66' Lucca (rig.))(4 - 3 - 1 - 2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè (58' Piccinini), Nagy (80' De), Marin; Gucher (45' Sibilli); Cohen (58' Marsura), Lucca ......Lorenzo Lucca per84 Gaetano Masucci rimpiazza il compagno di squadra 81 Finisce qui la partita di Ádám Nagy che lascia il campo 81 Sostituzione perentra in campo Alessandro De80 ...Alessandro De Vitis, centrocampista del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Lorenzo Lucca Alessandro De Vitis, centrocampista del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Lorenzo Lucca, ...La gara poi è stata più equilibrata cosi come nella ripresa, ma con il rigore di Lucca e l’espulsione si è spostata dalla parte nostra. Oggi siamo partiti bene in una partita complicata. Dobbiamo lavo ...