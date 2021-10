Non solo McKennie: la Juve prepara la doppia cessione (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Juventus potrebbe valutare attentamente la possibile cessione di McKennie già dalla prossima finestra di calciomercato. Un addio che potrebbe fruttare circa 30 milioni di euro. Non solo, occhio al secondo possibile sacrificato La Juventus potrebbe aprire concretamente all’addio di McKennie già dall’imminente sessione di calciomercato invernale. Il centrocampista texano potrebbe essere sacrificato dinanzi a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lantus potrebbe valutare attentamente la possibiledigià dalla prossima finestra di calciomercato. Un addio che potrebbe fruttare circa 30 milioni di euro. Non, occhio al secondo possibile sacrificato Lantus potrebbe aprire concretamente all’addio digià dall’imminente sessione di calciomercato invernale. Il centrocampista texano potrebbe essere sacrificato dinanzi a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Conte si è trasformato nel curatore fallimentare del M5S: venduta l'anima alle poltrone Dei 19 sindaci grillini eletti nel 2016 non è rimasta praticamente traccia, dove il Movimento 5 Stelle si è presentato da solo è stato ovunque un tracollo, e dove si è alleato col Pd è stato un mezzo ...

Vaccino, la clamorosa ammissione del gran capo di Pfizer: dopo sei mesi non funziona più ...quel problema non da poco di over 50 che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino ad aprile e maggio con il rischio di trovarsi oggi con in tasca un green pass valido un anno che rischia non solo di ...

Non solo Nutella: la crema di nocciole con quattro ingredienti Agrodolce I 5 pozzi degli Albani al Miralfiore collegati con il potabilizzatore Prendi l’acqua e mettila da parte. Nell’estate più secca degli ultimi lustri, si guarda con attenzione alle prime piogge autunnali. Non solo. Si cerca anche di attivare ogni possibile riserva per il f ...

Conte e l'onda lunga: "Non ci sono solo i selfie di Salvini" Parlate a casa di queste cose – ha aggiunto Giuseppe Conte – non esistono solo i selfie di Salvini, quello che ha detto la Meloni, le gag di certa politica, serve, oggi più che mai, parlare di cose se ...

