No, non è vero che i populisti hanno perso (di Giulio Gambino) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra gli editorialisti e i commentatori italiani c’è un’espressione ricorrente che nei giorni successivi al voto delle amministrative ha dominato su quasi tutti i quotidiani: la sconfitta del populismo. Temo per loro che il populismo sia tutto fuorché svanito. E se a sconfiggerlo sarebbe stato – è questa la tesi di alcuni osservatori – il voto con cui il Pd ha trionfato nelle grandi città affermando i propri candidati, da Milano a Napoli, non hanno capito davvero un bel nulla. La grande illusione sta nel credere che il risultato politico di una tornata elettorale possa offrire uno spaccato della società. Come a dire che la vittoria della sinistra e la conquista da parte del segretario dem Enrico Letta del seggio di Siena per le suppletive alla Camera siano di per sé emblematiche di un ritorno al bipolarismo. Cancellando così ciò che è avvenuto ... Leggi su tpi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra gli editorialisti e i commentatori italiani c’è un’espressione ricorrente che nei giorni successivi al voto delle amministrative ha dominato su quasi tutti i quotidiani: la sconfitta del populismo. Temo per loro che il populismo sia tutto fuorché svanito. E se a sconfiggerlo sarebbe stato – è questa la tesi di alcuni osservatori – il voto con cui il Pd ha trionfato nelle grandi città affermando i propri candidati, da Milano a Napoli, noncapito davun bel nulla. La grande illusione sta nel credere che il risultato politico di una tornata elettorale possa offrire uno spaccato della società. Come a dire che la vittoria della sinistra e la conquista da parte del segretario dem Enrico Letta del seggio di Siena per le suppletive alla Camera siano di per sé emblematiche di un ritorno al bipolarismo. Cancellando così ciò che è avvenuto ...

Advertising

borghi_claudio : Volete capire il vero motivo della riforma del catasto? Volete spazzare via i dubbi su 'ma non serve per scopi fisc… - tancredipalmeri : Quello che sta succedendo con Donnarumma è assolutamente vergognoso. Non dirlo è solo per non inimicarsi i tifosi… - ladyonorato : Ehi #Caprarica, anche questa donna “non sa di cosa parla”, vero? Ascolti Vera Sharav, superstite dell' olocausto da… - fordeborah5 : RT @PagellaPolitica: ? PANZANA PAZZESCA PER @GiorgiaMeloni ? Non è vero che il governo Draghi «ha inserito la revisione del catasto nel Pi… - albe_68 : perché è vero che il covid si trasmette attraverso il 5G! ma se regoli bene l’amtenna non ti puoi ammalare -