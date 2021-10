Mondo Rai /Appuntamenti e novità (Di giovedì 7 ottobre 2021) La terza puntata di “Tale e Quale Show” è stata vinta da Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con una magistrale interpretazione di “Una rosa blu” di Michele Zarrillo. A seguire, Stefania Orlando nei panni di Mina e Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart. Nella puntata in onda domani con inizio alle 21.25, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, invece, Francesca Alotta sarà Adele, Deborah Johnson vestirà i panni di Diana Ross, Federica Nargi si immedesimerà in Daniela Goggi, Stefania Orlando imiterà Anna Oxa, Alba Parietti avrà le sembianze di Guesch Patti, Dennis Fantina proverà il bis con Fausto Leali, i Gemelli Guidonia ci proveranno con i Ricchi e Poveri, Biagio Izzo ricorderà Carmen Miranda, Simone Montedoro si identificherà in Peppino di Capri, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Clementino e Ciro Priello in Marco Mengoni. La classifica ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 7 ottobre 2021) La terza puntata di “Tale e Quale Show” è stata vinta da Dennis Fantina, che ha conquistato tutti con una magistrale interpretazione di “Una rosa blu” di Michele Zarrillo. A seguire, Stefania Orlando nei panni di Mina e Deborah Johnson che ha interpretato Amii Stewart. Nella puntata in onda domani con inizio alle 21.25, in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, invece, Francesca Alotta sarà Adele, Deborah Johnson vestirà i panni di Diana Ross, Federica Nargi si immedesimerà in Daniela Goggi, Stefania Orlando imiterà Anna Oxa, Alba Parietti avrà le sembianze di Guesch Patti, Dennis Fantina proverà il bis con Fausto Leali, i Gemelli Guidonia ci proveranno con i Ricchi e Poveri, Biagio Izzo ricorderà Carmen Miranda, Simone Montedoro si identificherà in Peppino di Capri, Pierpaolo Pretelli si trasformerà in Clementino e Ciro Priello in Marco Mengoni. La classifica ...

Advertising

WestRaymond3 : @TvTalk_Rai @RaiTre @sebapucc @SilviaMottaTV @MaxBernardini @CinziaBancone Mi piacerebbe che Cristiano rispondesse… - radio3mondo : L'8 e il 9 ottobre si vota in Repubblica Ceca per un'elezione parlamentare che segnata dalle conseguenze socio-econ… - egsy124 : RT @cinemaecritica: James Bond: Gli Eredi Pregiati di Ian Fleming No Time to Die: Il Mondo Chiama 007 Scopri Tutto su… - andreastoolbox : Le notizie dal mondo, la rassegna stampa internazionale - Rai News - andreastoolbox : Jobs, la creatività e la 'regola del tre' - Rai News -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo Rai Pamela Camassa: il desiderio di maternità, le nozze con Bisciglia e tanto altro ...molto presentare un programma del mondo del varietà e della musica ed ha avuto il piacere di lavorare con Carlo Conti che è il superstite di questo genere e quindi chissà che non diventi un volto Rai.

A Sasso Marconi tornano i Marconi Days ... il docufilm verrà trasmesso martedì 12 ottobre alle 22.10 su Rai Storia (canale 54 del digitale ... Si comincia lunedì 11 ottobre con l'inaugurazione (ore 17) della mostra "Marconi nel mondo", a cura ...

Mondo Rai /Appuntamenti e novità Yahoo Notizie Dove seguire la Gran Piemonte 2021 in TV e streaming? Diretta Eurosport e Rai Ovviamente, sarà possibile seguire la Gran Piemonte 2021 anche in Streaming su smartphone, tablet, laptop, desktop o SmartTV grazie all’applicazione RaiPlay o al sito ufficiale raiplay.it. Per vedere ...

La presentazione della Superlega In diretta su RAI Sport, è stata l’Allianz Cloud ad aprire la nuova stagione questa mattina con un insolito allestimento: un palco sotto la rete, tanti ospiti e il centrale della Nazionale e dell’Alli ...

...molto presentare un programma deldel varietà e della musica ed ha avuto il piacere di lavorare con Carlo Conti che è il superstite di questo genere e quindi chissà che non diventi un volto... il docufilm verrà trasmesso martedì 12 ottobre alle 22.10 suStoria (canale 54 del digitale ... Si comincia lunedì 11 ottobre con l'inaugurazione (ore 17) della mostra "Marconi nel", a cura ...Ovviamente, sarà possibile seguire la Gran Piemonte 2021 anche in Streaming su smartphone, tablet, laptop, desktop o SmartTV grazie all’applicazione RaiPlay o al sito ufficiale raiplay.it. Per vedere ...In diretta su RAI Sport, è stata l’Allianz Cloud ad aprire la nuova stagione questa mattina con un insolito allestimento: un palco sotto la rete, tanti ospiti e il centrale della Nazionale e dell’Alli ...