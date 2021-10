Mio fratello, mia sorella (2021): Questioni irrisolte (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mio fratello, mia sorella Titolo originale: Mio fratello, mia sorella Anno: 2021 Paese: Italia Genere: Drammatico Produzione: Lotus Production, Mediaset Distribuzione: Netflix Durata: 110 minuti Regia: Roberto Capucci Sceneggiatura: Roberto Capucci, Paola Mammini Fotografia: Andrea Arnone Montaggio: Federico Galli Musiche: Valerio Calisse, Daniele Bonaviri Attori: Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi, Ludovica Martino, Francesco Cavallo, Stella Egitto, Caterina Murino Trailer italiano di Mio fratello, mia sorella (2021)Secondo lungometraggio di Roberto Capucci – di cui firma anche la sceneggiatura – Mio fratello, mia sorella è un film Netflix, in associazione con ... Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Mio, miaTitolo originale: Mio, miaAnno:Paese: Italia Genere: Drammatico Produzione: Lotus Production, Mediaset Distribuzione: Netflix Durata: 110 minuti Regia: Roberto Capucci Sceneggiatura: Roberto Capucci, Paola Mammini Fotografia: Andrea Arnone Montaggio: Federico Galli Musiche: Valerio Calisse, Daniele Bonaviri Attori: Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi, Ludovica Martino, Francesco Cavallo, Stella Egitto, Caterina Murino Trailer italiano di Mio, mia)Secondo lungometraggio di Roberto Capucci – di cui firma anche la sceneggiatura – Mio, miaè un film Netflix, in associazione con ...

Advertising

shuaaltt : @deatlori @VisualsbyEon mio fratello, comme va? - resilience9999 : @SupportRossi46 Eh anche io. Per il rettore sembra che il covid non esista più. Io che ho in casa mio fratello che… - inward_eye : Con il culo che ho, Imola 2022 sarà il weekend del matrimonio di mio fratello... - SCARAOUMA : mio fratello si è comprato un paio di scarpe a 395 euro istg D’ORO DEVONO ESSERE FATTE - makmvi : @cinnycx lui è mio fratello -