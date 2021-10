Martina Rossi, la Cassazione conferma le condanne a 3 anni per Albertoni e Vanneschi: “Tentata violenza sessuale di gruppo” (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Cassazione ha emesso l’ultimo verdetto sul caso di Martina Rossi, la ventenne genovese precipitata dal sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca mentre si trova in vacanza con due amiche. I giudici hanno reso definitivi i tre anni di carcere ad Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, condannati per Tentata violenza sessuale di gruppo. confermata dunque la sentenza emessa il 28 aprile del 2021 dalla Corte d’Appello di Firenze al termine di un complicato percorso giudiziario, che aveva portato alla prescrizione dei reati di morte in conseguenza di altro reato e omissione di soccorso. Accolta la richiesta del sostituto procuratore generale Elisabetta Ceniccola, mentre sono stati dichiarati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laha emesso l’ultimo verdetto sul caso di, la ventenne genovese precipitata dal sesto piano di un hotel a Palma di Maiorca mentre si trova in vacanza con due amiche. I giudici hanno reso definitivi i tredi carcere ad Alessandroe Luca, condannati perdita dunque la sentenza emessa il 28 aprile del 2021 dalla Corte d’Appello di Firenze al termine di un complicato percorso giudiziario, che aveva portato alla prescrizione dei reati di morte in conseguenza di altro reato e omissione di soccorso. Accolta la richiesta del sostituto procuratore generale Elisabetta Ceniccola, mentre sono stati dichiarati ...

