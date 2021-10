Martina Pigliapoco, chi è la carabiniera diventata un’eroina (Di giovedì 7 ottobre 2021) La storia di : lunedì ha convinto una mamma a non togliersi la vita. (Twitter)Eroina per caso, come altro definire Martina Pigliapoco, 25 anni, di Osimo, in provincia di Ancona, nel cuore delle Marche. La giovane donna è da due anni e mezzo in servizio come primo incarico nella caserma di Carabinieri di Cortina d’Ampezzo, provincia di Belluno. Qui si è resa protagonista di un gesto tanto semplice, quanto davvero eroico. Perché se è vero che lei ha agito d’istinto, è altrettanto vero che quella sua azione ha convinto una giovane mamma a non togliersi la vita. Teatro di quanto accaduto è Perarolo di Cadore, in provincia di Belluno. Qui c’è un ponte tibetano sospeso nel vuoto e durante un’operazione di pattugliamento Martina e un suo collega graduato si sono trovati di fronte a una scena che li ha preoccupati e non poco. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021) La storia di : lunedì ha convinto una mamma a non togliersi la vita. (Twitter)Eroina per caso, come altro definire, 25 anni, di Osimo, in provincia di Ancona, nel cuore delle Marche. La giovane donna è da due anni e mezzo in servizio come primo incarico nella caserma di Carabinieri di Cortina d’Ampezzo, provincia di Belluno. Qui si è resa protagonista di un gesto tanto semplice, quanto davvero eroico. Perché se è vero che lei ha agito d’istinto, è altrettanto vero che quella sua azione ha convinto una giovane mamma a non togliersi la vita. Teatro di quanto accaduto è Perarolo di Cadore, in provincia di Belluno. Qui c’è un ponte tibetano sospeso nel vuoto e durante un’operazione di pattugliamentoe un suo collega graduato si sono trovati di fronte a una scena che li ha preoccupati e non poco. ...

Advertising

mara_carfagna : Mi ha davvero colpito la foto della giovane carabiniera Martina Pigliapoco mentre trova le parole giuste per salvar… - MarfiaRos : RT @domenicomarock: 4 ore per salvare una vita. Una vita sospesa su questo ponte che collega Perarolo di Cadore alla Val Montina. Onori al… - altrogiornorai1 : RT @domenicomarock: 4 ore per salvare una vita. Una vita sospesa su questo ponte che collega Perarolo di Cadore alla Val Montina. Onori al… - domenicomarock : 4 ore per salvare una vita. Una vita sospesa su questo ponte che collega Perarolo di Cadore alla Val Montina. Onor… - BottaroRosella : RT @zaiapresidente: ?? Martina Pigliapoco, militare dell’Arma in servizio a San Vito di Cadore (Belluno), è riuscita, con una lunga trattati… -