Lobby nera, Meloni a Dritto e Rovescio: «In FdI non c’è razzismo, antisemitismo, nostalgie, imbecillità e folklore» (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Io sono stata, e tendenzialmente sono, implacabile. E sono stata chiarissima sul fatto che non c’è spazio per le nostalgie, non c’è spazio per il razzismo, per l’antisemitismo, per il folklore, per le imbecillità». Queste le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Dritto e Rovescio, su Rete 4, nella serata in cui su La7, a Piazzapulita, è andata in onda la seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage sulla Lobby nera. Le stesse parole Meloni le invia in un messaggio a Guido Crosetto, fondatore di FdI, ospite questa sera di Piazzapulita, affinché le leggesse ad alta voce in trasmissione. «Quando il servizio di Fanpage è andato in onda, la prima cosa che ho detto a Fidanza è “Come ti ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Io sono stata, e tendenzialmente sono, implacabile. E sono stata chiarissima sul fatto che non c’è spazio per le, non c’è spazio per il, per l’, per il, per le». Queste le parole della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, a, su Rete 4, nella serata in cui su La7, a Piazzapulita, è andata in onda la seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage sulla. Le stesse parolele invia in un messaggio a Guido Crosetto, fondatore di FdI, ospite questa sera di Piazzapulita, affinché le leggesse ad alta voce in trasmissione. «Quando il servizio di Fanpage è andato in onda, la prima cosa che ho detto a Fidanza è “Come ti ...

