“La delega fiscale è troppo vaga, così si crea incertezza”. Parla Nicola Rossi (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di deleghe fiscali ne ha viste tante, da Tremonti a Monti passando per Visco, “ed erano tutte più specifiche, si capiva dove si voleva andare. Stavolta è molto vaga”. Nicola Rossi, economista all’Università di Tor Vergata, sulle riforme fiscali ha conoscenza tecnica e anche esperienza Parlamentare. E da come descrive la delega fiscale presentata da Draghi sembra si tratti di un assegno in bianco. Perché? “La maggioranza non ha una linea e si è pensato che la soluzione potesse essere slavare il documento delle commissioni, ma in campo fiscale la genericità non funziona. Di fatto è una delega in bianco per il governo che verrà”. Non sembra però la vaghezza a turbare Matteo Salvini, cosa contesta la Lega? “Rispetto al documento delle commissioni ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Di deleghe fiscali ne ha viste tante, da Tremonti a Monti passando per Visco, “ed erano tutte più specifiche, si capiva dove si voleva andare. Stavolta è molto”., economista all’Università di Tor Vergata, sulle riforme fiscali ha conoscenza tecnica e anche esperienzamentare. E da come descrive lapresentata da Draghi sembra si tratti di un assegno in bianco. Perché? “La maggioranza non ha una linea e si è pensato che la soluzione potesse essere slavare il documento delle commissioni, ma in campola genericità non funziona. Di fatto è unain bianco per il governo che verrà”. Non sembra però la vaghezza a turbare Matteo Salvini, cosa contesta la Lega? “Rispetto al documento delle commissioni ...

Advertising

elio_vito : Quando un partito importante (come la Lega) non approva in Consiglio dei Ministri un provvedimento importante (come… - marattin : La delega fiscale -che rispecchia totalmente il documento parlamentare votato da tutti il 30 giugno-parla di riform… - borghi_claudio : Salvini sta mettendo alcuni puntini sulle i sulla delega fiscale in conferenza stampa. - nico_mic : RT @gspazianitesta: Rispondendo a una domanda su delega fiscale e catasto, il Presidente del Consiglio ha evidenziato la necessità di rispe… - gpellarin84 : RT @gspazianitesta: Rispondendo a una domanda su delega fiscale e catasto, il Presidente del Consiglio ha evidenziato la necessità di rispe… -