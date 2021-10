Korean Air Extends Support Agreement With Rimini Street to Cover Entire Oracle Software Portfolio

(Di giovedì 7 ottobre 2021) ...today's challenging economic environment but are struggling to find ways tothis goal.enables well - known global airlines, such asAir, to take back control of their IT ...

Advertising

italiavola : Korean Air selezionata come miglior operatore A220 - italiavola : Korean Air diventa la prima grande compagnia aerea mondiale per andare all-in su AWS Cloud -

Ultime Notizie dalla rete : Korean Air

Formiche.net

Based on the success of this support move with Rimini Street's track record of delivering high quality, ultra - responsive support services,elected to consolidate support for its ...... fondata il 22 giugno 2000 da Aeroméxico,France, DeltaLines ee di cui Alitalia ha fatto parte dal 2001 al 2009 per poi uscire e rientrarvi nelle vesti di Cai. Nell'attesa di ...Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), a global provider of enterprise software products and services, the leading third-party support provider for Oracle and SAP software products and a Salesforce partn ...