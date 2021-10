Inter, maxi ricavi dal nuovo stadio (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport spiega che i club sperano di ottenere il via libera entro la fine del 2021. Andrà anche indicato quale progetto tra quello Populous (La Cattedrale) e quello Sportium (Gli Anelli) sarà il vincitore. Milan e Inter hanno intrapreso un percorso comune per il nuovo impianto sportivo e si aspettano che l’amministrazione non ostacoli i loro intenti per l’area di San Siro. Secondo le proiezioni citate da La Gazzetta dello Sport, la realizzazione del progetto porterebbe circa 120 milioni di euro all’anno a ciascuna delle squadre. A pieno regime l’attuale Giuseppe Meazza porta circa 40 milioni. Per competere con le big d’Europa è fondamentale dotarsi di uno stadio moderno e disporre di un’area commerciale all’avanguardia. Leggi su footdata (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Gazzetta dello Sport spiega che i club sperano di ottenere il via libera entro la fine del 2021. Andrà anche indicato quale progetto tra quello Populous (La Cattedrale) e quello Sportium (Gli Anelli) sarà il vincitore. Milan ehanno intrapreso un percorso comune per ilimpianto sportivo e si aspettano che l’amministrazione non ostacoli i loro intenti per l’area di San Siro. Secondo le proiezioni citate da La Gazzetta dello Sport, la realizzazione del progetto porterebbe circa 120 milioni di euro all’anno a ciascuna delle squadre. A pieno regime l’attuale Giuseppe Meazza porta circa 40 milioni. Per competere con le big d’Europa è fondamentale dotarsi di unomoderno e disporre di un’area commerciale all’avanguardia.

