Giudice sospende la legge contro l'aborto in Texas, lo Stato farà appello (Di giovedì 7 ottobre 2021) La legge sull’aborto del Texas, che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di stupro e incesto, è stata temporaneamente bloccata da un Giudice federale, in quella che è una vittoria preliminare per l’amministrazione Biden e per le tante persone che sono scese in piazza nelle ultime settimane per protestare contro il provvedimento. In base alla decisione del Giudice distrettuale Robert Pitman, i medici - riportano i media americani - possono tornare a praticare l’aborto senza il timore di essere denunciati. L’amministrazione Biden era ricorsa contro la norma e la decisione di Pitman rappresenta una vittoria, anche se probabilmente temporanea. Il Texas farà appello ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lasull’del, che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di stupro e incesto, è stata temporaneamente bloccata da unfederale, in quella che è una vittoria preliminare per l’amministrazione Biden e per le tante persone che sono scese in piazza nelle ultime settimane per protestareil provvedimento. In base alla decisione deldistrettuale Robert Pitman, i medici - riportano i media americani - possono tornare a praticare l’senza il timore di essere denunciati. L’amministrazione Biden era ricorsala norma e la decisione di Pitman rappresenta una vittoria, anche se probabilmente temporanea. Il...

Ultime Notizie dalla rete : Giudice sospende Texas, "vittoria" di Biden: giudice federale sospende la legge sull'aborto 'Questa Corte non consentirà che questa scioccante privazione di un diritto così importante continui un giorno di più', ha scritto il giudice Pitman nella sua decisione. Leggi Anche Texas, azienda ...

Usa: Texas, giudice federale sospende la nuova legge sull'aborto New York, 07 ott 05:19 - Un giudice federale distrettuale di Austin, nel Texas, ha emesso una ingiunzione che sospende la nuova legge sull'aborto in vigore in quello...

Texas, "vittoria" di Biden: giudice federale sospende la legge sull'aborto In base alla decisione del magistrato distrettuale Robert Pitman, i medici possono tornare a praticare l'interruzione di gravidanza senza il timore di essere denunciati ...

