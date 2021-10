GF VIP 6: un concorrente si mas**rba, Fico sconvolta (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello uno degli inquilini è stato sorpreso da Raffella Fico mentre praticava autoerotismo. L’ex di Balotelli ha preferito non fare nomi ma a rivelare di chi si trattava è stata Manila Nazzaro, il cui gesto ha sollevato diverse polemiche. Grazie alle telecamere accese 24 ore su 24 il pubblico del Grande Fratello Vip può seguire i concorrenti del reality in ogni momento. Alcuni utenti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella Casa del Grande Fratello uno degli inquilini è stato sorpreso da Raffellamentre praticava autoerotismo. L’ex di Balotelli ha preferito non fare nomi ma a rivelare di chi si trattava è stata Manila Nazzaro, il cui gesto ha sollevato diverse polemiche. Grazie alle telecamere accese 24 ore su 24 il pubblico del Grande Fratello Vip può seguire i concorrenti del reality in ogni momento. Alcuni utenti Articolo completo: dal blog SoloDonna

