Flavio Briatore: "Discoteche? No a capienza ridotta. Per entrare basta il Green Pass" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri deciderà oggi sull’allentamento delle misure restrittive di molti luoghi al chiuso come cinema, teatri, stadi e palazzetti. Ma la decisione più attesa è quella sulle Discoteche. La base di partenza è il 35% di capienza consentita, suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico. Una percentuale criticata anche da Flavio Briatore, intervistato oggi dal Corriere della Sera. La capienza limitata non ha senso. Così si danneggia il settore. Se ci sono mille persone alla porta e io ne posso scegliere al massimo 350, quale criterio utilizzo?. La decisione del governo non lo riguarda direttamente, perché i suoi locali in Versilia e in Sardegna hanno appena finito la stagione. Ma l’imprenditore piemontese è anche proprietario di locali a Londra, Montecarlo e Dubai. Lì si entra con il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Consiglio dei Ministri deciderà oggi sull’allentamento delle misure restrittive di molti luoghi al chiuso come cinema, teatri, stadi e palazzetti. Ma la decisione più attesa è quella sulle. La base di partenza è il 35% diconsentita, suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico. Una percentuale criticata anche da, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Lalimitata non ha senso. Così si danneggia il settore. Se ci sono mille persone alla porta e io ne posso scegliere al massimo 350, quale criterio utilizzo?. La decisione del governo non lo riguarda direttamente, perché i suoi locali in Versilia e in Sardegna hanno appena finito la stagione. Ma l’imprenditore piemontese è anche proprietario di locali a Londra, Montecarlo e Dubai. Lì si entra con il ...

