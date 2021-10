F1, Lewis Hamilton: “Cambio di motore? Per il momento non è nei piani, ma tutto può cambiare…” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lewis Hamilton si prepara con grandissima attenzione al fine settimana del Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. L’inglese, infatti, sbarca sul tracciato di Istanbul con tanti aspetti da valutare. In primo luogo, dopo il successo nel Gran Premio di Russia (il suo centesimo in carriera) è tornato in vetta alla classifica generale, con due lunghezze di vantaggio sul rivale diretto Max Verstappen. Per il pilota inglese si apre un weekend di capitale importanza. Laddove aveva festeggiato il settimo titolo, non più tardi di 12 mesi fa, ora dovrà gestire con enorme attenzione questo appuntamento. Sia perchè si potrebbe nuovamente riproporre il duello con l’olandese della Red Bull (che, almeno sulla carta, appare il favorito visto il lay-out della pista turca) sia perchè potrebbe arrivare la decisione della Mercedes ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 ottobre 2021)si prepara con grandissima attenzione al fine settimana del Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. L’inglese, infatti, sbarca sul tracciato di Istanbul con tanti aspetti da valutare. In primo luogo, dopo il successo nel Gran Premio di Russia (il suo centesimo in carriera) è tornato in vetta alla classifica generale, con due lunghezze di vantaggio sul rivale diretto Max Verstappen. Per il pilota inglese si apre un weekend di capitale importanza. Laddove aveva festeggiato il settimo titolo, non più tardi di 12 mesi fa, ora dovrà gestire con enorme attenzione questo appuntamento. Sia perchè si potrebbe nuovamente riproporre il duello con l’olandese della Red Bull (che, almeno sulla carta, appare il favorito visto il lay-out della pista turca) sia perchè potrebbe arrivare la decisione della Mercedes ...

