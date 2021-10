Draghi: nei Paesi poveri a rischio progressi lotta a povertà (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parla in aula a palazzo Madama al vertice dei presidenti dei parlamenti del G20."Le economie avanzate - ha spiegato - sono state in grado di stimolare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, parla in aula a palazzo Madama al vertice dei presidenti dei parlamenti del G20."Le economie avanzate - ha spiegato - sono state in grado di stimolare la ...

Advertising

FerdiGiugliano : “Nei Paesi ricchi, le dosi di vaccino sono ampiamente disponibili, ma una minoranza dei nostri concittadini rifiuta… - DSantanche : La riapertura delle discoteche con capienza al 35% è l’ennesima presa in giro del governo a un settore che è stato… - Palazzo_Chigi : Draghi: Il quadro economico è di gran lunga migliore di quello che pensavamo. La sfida è rendere la crescita equa,… - annamariabeatr6 : RT @pbecchi: Salvini incontrerà nei prossimi giorni Draghi. Ok. La prima domanda che gli farei sarebbe la seguente: quanti giovani devono a… - CassandraSere : RT @pbecchi: Salvini incontrerà nei prossimi giorni Draghi. Ok. La prima domanda che gli farei sarebbe la seguente: quanti giovani devono a… -