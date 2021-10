“Dopo sette mesi i vaccini non perdono efficacia”, ecco i dati dell’Iss (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sembra che i vaccini a mRna non stiano perdendo la loro efficacia. A confermarlo è stato l’Istituto Superiore di Sanità, che monitora i dati relativi all’incidenza dei contagi da Covid-19 nei soggetti che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino. A sette mesi di distanza dalla somministrazione della seconda dose, l’efficacia dei sieri a mRna, che comprendono quelli sviluppati da Pfizer e Moderna, non è diminuita. Nella popolazione generale, che quindi non presenta altre patologie, la protezione dall’infezione da Coronavirus è pari all’89%, la stessa percentuale registrata nei primi mesi di campagna vaccinale. Anche per quanto riguarda i ricoveri e i decessi, i dati sono incoraggianti: rispettivamente, il vaccino evita il ricovero in ospedale per il ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sembra che ia mRna non stiano perdendo la loro. A confermarlo è stato l’Istituto Superiore di Sanità, che monitora irelativi all’incidenza dei contagi da Covid-19 nei soggetti che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Adi distanza dalla somministrazione della seconda dose, l’dei sieri a mRna, che comprendono quelli sviluppati da Pfizer e Moderna, non è diminuita. Nella popolazione generale, che quindi non presenta altre patologie, la protezione dall’infezione da Coronavirus è pari all’89%, la stessa percentuale registrata nei primidi campagna vaccinale. Anche per quanto riguarda i ricoveri e i decessi, isono incoraggianti: rispettivamente, il vaccino evita il ricovero in ospedale per il ...

