Discoteche al 35%, Speranza: «Diritto alla salute al primo posto». Salvini: serve capienza almeno doppia (Di giovedì 7 ottobre 2021) «Non dimentichiamoci dove eravamo e dove siamo ora - dice - l'Italia mesi fa aveva un numero di limitazioni enorme, oggi possiamo permetterci una serie di aperture e possibilità che...

matteosalvinimi : Discoteche riaperte, col Green Pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario,… - FBiasin : Cts: “Possibile riaprire le #discoteche con Pass e 35% di capienza”. I casi sono due: 1) Quelli del Cts non escon… - Agenzia_Ansa : FLASH I Cts, possibile riaprire discoteche con pass e 35% capienza. E 50% all'aperto. Mascherina tolta solo con ballo #ANSA - Silvestroninews : Il Governo Arlecchino continua a prendere in giro il settore delle #discoteche e le condanna al fallimento: si può… - ariolele : RT @ilmetropolitan: ???? #Covid. Matteo Salvini: #Riapertura #discoteche al 35%? Almeno il doppio -