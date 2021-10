Dead Cells: lo sviluppatore annuncia Nuclear Blaze, un nuovo gioco in 2D in arrivo molto presto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra pochi giorni sarà in vendita Nuclear Blaze, un nuovo videogioco sviluppato da Sébastien Benard, il creatore di Dead Cells, in cui interpreteremo un pompiere che spegnerà gli incendi in un'avventura 2D con un tocco di pixel-art. Il nostro protagonista avrà il compito di entrare in un'area infernale completamente in fiamme per cercare i sopravvissuti. Per questo, sarà dotato di un tubo con il quale non smetterà di spegnere incendi incontrollati che saranno ovunque e che non smetteranno di essere generati dai bengala che si sprigionano o dalle esplosioni che si verificano. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tra pochi giorni sarà in vendita, unvideosviluppato da Sébastien Benard, il creatore di, in cui interpreteremo un pompiere che spegnerà gli incendi in un'avventura 2D con un tocco di pixel-art. Il nostro protagonista avrà il compito di entrare in un'area infernale completamente in fiamme per cercare i sopravvissuti. Per questo, sarà dotato di un tubo con il quale non smetterà di spegnere incendi incontrollati che saranno ovunque e che non smetteranno di essere generati dai bengala che si sprigionano o dalle esplosioni che si verificano. Leggi altro...

