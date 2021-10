Cybersecurity | Draghi dà le deleghe a Gabrielli

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Inizia a prendere forma la nuova governance per la cybersicurezza italiana. Con un Dcpm dello scorso 13 settembre, pubblicato in Gazzetta ufficiale mercoledì, il presidente del Consiglio Marioha assegnato la delega in materia di cyber-security al Sottosegretario di Stato Franco. Un passaggio formale –è già l'autorità delegata per l'intelligence e la sicurezza – che però mette ordine nel nuovo mosaico disegnato dal governo. Al prefetto e già capo della Polizia, precisa il decreto, saranno delegate le funzioni per la sicurezza cyber "fatte salve quelle che non sono attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri". Eccole elencate nel decreto che il 14 giugno scorso ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn).