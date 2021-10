Così Mosca utilizza la dipendenza dell’Ue dal suo gas per giocare con i prezzi

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 ottobre 2021) La Polonia mercoledì ha accusato la Russia di “manipolazione di mercato” e “coercizione” perché ritiene che Vladimir Putin stia alimentando l’aumento del prezzo del gas per trarne vantaggio ai danni dell’Europa. “Ci sono chiari segnali di manipolazioni di mercato” da parte di Gazprom, ha detto il sottosegretario polacco per il Clima, Adam Guibourgé-Czetwertynski, durante una riunione dei ministri dell’Ambientededicata all’impennata deienergetici: “Dobbiamo rimanere assertivi di fronte ai tentativi di coercizione della Russia”. Effettivamente, in quello stesso momento a, Putin stava dando un’ulteriore prova della sua capacità dire il gas e laa fini politici. Sono bastate poche sue parole ambigue per riportare un po’ di calma nei ...