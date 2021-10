Chi è Frances Haugen, la donna che sta facendo tremare Facebook (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo ottobre 2021 rimarrà per parecchio tempo nella memoria di Mark Zuckerberg come uno dei periodi più complicati della sua carriera. In questi ultimi giorni, infatti, Facebook sta affrontando un problema dopo l’altro: dal blackout di tutti i social a lui collegati (Facebook, Instagram e WhatsApp) fino alla testimonianza di una sua ex dipendente al Congresso che ha attaccato l’azienda e i suoi vertici svelando i retroscena del funzionamento dei social. Lei si chiama Frances Haugen e con le sue rivelazioni sta facendo tremare il colosso americano. Chi è Frances Haugen Trentasette anni, di professione product manager Haugen è nata ad Iowa City, ha studiato ingegneria elettronica all’Olin College e ha ottenuto un MBA ad Harvard. Per 15 ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021) Questo ottobre 2021 rimarrà per parecchio tempo nella memoria di Mark Zuckerberg come uno dei periodi più complicati della sua carriera. In questi ultimi giorni, infatti,sta affrontando un problema dopo l’altro: dal blackout di tutti i social a lui collegati (, Instagram e WhatsApp) fino alla testimonianza di una sua ex dipendente al Congresso che ha attaccato l’azienda e i suoi vertici svelando i retroscena del funzionamento dei social. Lei si chiamae con le sue rivelazioni stail colosso americano. Chi èTrentasette anni, di professione product managerè nata ad Iowa City, ha studiato ingegneria elettronica all’Olin College e ha ottenuto un MBA ad Harvard. Per 15 ...

Advertising

HuffPostItalia : Chi è Frances Haugen, la 'gola profonda' che fa tremare Facebook - Anna60428530 : RT @DiventandoJeeg: Che succede a Facebook? - Frances Haugen consegna una ricerca su come FACEBOOK gestisce contenuti e rischi per gli ute… - Daniela_Caruso : #FrancesHaugen: chi è l’infomatrice che ha dato del filo da torcere a #Facebook e #Instagram - Distefanoale90 : Ok, #Zuckerberg dice che i bambini usano il cellulare e che quindi le Big Tech come #Facebook devono adattarsi alla… - robdefab : Chi è #FrancesHaugen la 'gola profonda' che fa tremare Facebook (di I. Betti) -