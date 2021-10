Cairo sul rinnovo di Belotti: “Per ora non credo abbia voglia di firmare” (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sempre Urbano Cairo al Festival di Trento ha aggiornato sulla trattativa per il rinnovo di Belotti: “Per il momento non ha firmato, non credo abbia voglia di firmare. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla”. FOTO: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sempre Urbanoal Festival di Trento ha aggiornato sulla trattativa per ildi: “Per il momento non ha firmato, nondi. Ho fatto un’offerta che andava oltre alle mie possibilità, non posso costringerlo a fare nulla”. FOTO: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

